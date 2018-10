L'institut Pasteur de Lille lance son "parcours longévité" pour vivre mieux et plus longtemps

Prévenir plutôt que guérir. A 63 ans, Jean-Paul et sa femme Line participent au "Parcours longévité" de l'Institut de Pasteur de Lille , "un parcours unique et une prise en main globale de votre santé pour un vieillissement actif et réussi." Pendant une demi-journée, gratuitement ce couple de retraités passe toute une batterie de tests.… Rien n'est laissé au hasard.Plus qu'un simple bilan de santé, les consultants passent aussi des tests psychologiques… Tout est coordonné par le professeur Boulanger, gériatre de formation. Son credo : la prévention. "Il vaut mieux aujourd'hui faire un parcours longévité à l'Institut Pasteur, que d'attendre une fracture du col du fémur dans 5 ou 10 ans. Ou attendre une insuffisance cardiaque, ou avoir une surdité avérée."Prendre soin de sa santé quand on prend soin de celle d'un proche.: infirmières, médecins, aide-soignants... Une catégorie de personnes qui a tendance à s'oublier. A négliger sa santé. Sébastien, quadragénaire qui aide sa maman atteinte de la maladie de Parkinson le confirme : "On pense aux autres, on a le travail, on a la vie qui file, et voilà on s'oublie un peu", explique-t-il.Le programme donne aussi des conseils pour améliorer son quotidien… Réservé pour le moment à une centaine de personnes, le parcours longévité espère se développer et s'étendre pourquoi pas plus tard dans toute la France.