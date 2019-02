À l’Institut Pasteur, le passé et le futur de la recherche s’exposent

Des serpents venimeux étudiés par Calmette dans ses recherches sur le vaccin

Des serpents venimeux étudiés par Calmette dans ses recherches sur le vaccin

Le bureau de Calmette et ses instruments

Du haut des escaliers, les hologrammes des chercheursaccueillent les visiteurs. Au mur, une horloge remonte le temps. Le ton est donné : le musée de l'Institut Pasteur de Lille, c'est avant tout un saut dans le passé.Depuis 2017, le musée a pris place dans ce qui fut. Dans la première salle du musée, un bref retour historique sur l'Institut, crée en 1894 suite à une épidémie de diphtérie. Puis, dans les deux salles suivantes, dessur les différentes découvertes des chercheurs ayant officié à l'Institut. «», explique Marion Wypelier, responsable du musée.On découvre notamment comment les travaux d'Albert Calmette ont mis fin à la théorie des «», initiée par Aristote, qui pensait que les souris naissaient dans les sacs de farine et les oiseaux des feuilles tombées des arbres. On ne perd pas en poésie pour autant : la scénographie du musée, conçue par un collectif d'artistes, rappelle à s'y méprendre l'univers d'. Miroirs magiques, esprits fantômes, photos animées : tout y est.Plus loin, on apprend comment que le concept du vaccin a été découvert grâce à des poules.a été installé dans le bureau du Dr. Calmette. Les instruments -authentiques ! — ayant servis à la conception du vaccin contre la tuberculose y sont présentés.La dernière salle du musée est justement nommée la «». Uney trône : « Les concepteurs du musée ont interrogé les chercheurs de l'Institut sur ce qu'était pour eux l'avenir de la Science. Ils ont répondu que toutes les solutions se trouvaient dans l'ADN », raconte Mme Wypelier.​​​​​​La sculpture a aussi une explication philosophique : « Elle représente aussi la vie sans fin d'Archimède, parce que la recherche n'a pas de fin. Tout comme la science, elle va très lentement [la sculpture tourne sur elle-même] et s'arrête parfois pendant un moment. » De quoi ravirVisites guidées les mercredis 20 février et 20 mars à 12h30Samedi et dimanche : 10h - 12h / 14h - 17hPlein : 5€Réduit : 3€ (12-25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap)Gratuit : moins de 12 ans et détenteurs de la carte City-PassVisite guidée : 9.50€/8€