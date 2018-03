L'interview intégrale en vidéo (9'30)

Interview : l'humoriste et youtubeur Gérémy Crédeville se dévoile

A la base, j'étais dans le sport, je voulais être coach sportif

Oui, ça parle de moi. Mais c'est plus un avatar. C'est le moi que j'ai envie que l'on voie, entre guillemets. Mais au final, je me découvre au fil du spectacle... On n peut pas toujours tricher. Au bout d'un moment, on se dit : "finalement, il n'est peut-être pas si bête que ça..., ou peut-être pas si arrogant.".Oui, c'est le principe du spectacle vivant, en fait... Dès qu'il il y a un petit truc qui se passe dans le public, je saute sur l'occasion, comme ça, ça me change de ma routine.Il est hyper réputé... D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes, d'humoristes, qui viennent tourner la captation de leur spectacle pour un DVD à Lille.Un pote à moi s'est marié. Il ne m'a pas choisi comme témoin. Du coup, à son mariage, j'ai fait les 10 pires discours qu'un marié pouvait recevoir de son témoin, et sa nana qui est comédienne m'a inscrit à un concours d'humour, que j'ai remporté.Suivez Gérémy Crédeville sur Youtube