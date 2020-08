JNR, rappeur de la métropole lilloise, fait le buzz après avoir été piégé dans une vidéo de Greg Guillotin

Le Pire Stagiaire : Le rappeur • ©Greg Guillotin

"Merci jeune homme de m'accueillir dans votre ghetto", commence Greg Guillotin dans son rôle de Louis Vignac, "le pire stagiaire" un fils à papa, raciste, dénigrant et condescendant. Le Youtubeur piège JNR, un rappeur originaire de la métropole lilloise, et va monter en crescendo dans les provocations tout au long de la vidéo.Il fait croire au rappeur qu'une (fausse) équipe de France 3 vient le filmer pour raconter son quotidien. Pour l'occasion, il doit montrer les différentes facettes de son art à Louis Vignac, le stagiaire.

Mais celui-ci, va de provocations en provocations, s'appuyant sur tous les clichés pouvant être entendus sur les jeunes de banlieues et les rappeurs. "Moi rappeur ? Que Dieu me préserve. Je pense que ce style musical se résume à quelques zigotos qui déblatèrent des insultes en tourniquant sur la tête sur de la musique boum-boum de discothèque dépravée."

Après le canular, le buzz

JNR - À LA TESS (CLIP OFFICIEL) • © Jnr Slice Officiel

Je ne connais pas le père de votre pire stagiaire @GregGuillotin 😂😂 mais si vous avez besoin d’un coup de main cher @JnrSliice n’hésitez pas à me contacter en DM — PascalNegre (@PascalNegre) July 31, 2020

Au-delà des mots, il prend plaisir à détruire petit à petit tout le travail de l'artiste qui lui essaie de se contenir et faire preuve de sang-froid.Depuis la mise en ligne de la vidéo le 29 juillet dernier, le rappeur a vu ses statistiques exploser. 16 heures après, JNR comptabilisait 114 000 abonnés supplémentaires sur Youtube, 60 000 en plus sur Instagram et 1 million de vues supplémentaires sur Youtube.Quasiment deux semaines plus tard, son clip "À la Tess", dans lequel on aperçoit le fameux Louis Vignac est passé de 25 000 à 5 millions de vues et le rappeur comptabilise désormais 430 000 abonnés Youtube et 375 000 abonnés sur Instagram.Dans un post Instagram, JNR remercie ce nouveau soutien : "C'est impressionnant comme vous suivez ça de près. Ça nous donne encore plus de force. Merci pour ce soutien qu'on attendait depuis longtemps. [...] Maintenant qu'on est là, on va tout faire pour envoyer que du lourd. Vous ne serez pas déçus."Le rappeur pourra même compter sur le soutien inattendu de Pascal Nègre, figure médiatique de l'industrie musicale et ex-PDG d'Universal Music France, régulièrement cité dans la vidéo par le personnage de Louis Vignac comme un ami de son père. "Sachez que Papa est très proche de Pascal Nègre. Si demain moi, je sors un album, je claque des doigts et je deviens le roi des charts", se vante-t-il devant le rappeur médusé.

Le principal intéressé a répondu sur Twitter : "Je ne connais pas le père de votre pire stagiaire, mais si vous avez besoin d'un coup de main cher JNR, n'hésitez pas à me contacter."

Un même devenu viral

Les ami(e)s, ce qu’il se passe depuis plusieurs jours est incroyable ! JNR devient maintenant un mème international ! 🔥 La fox, Manchester City... 😱 Où JNR va-t-il s’arrêter ? 😂 pic.twitter.com/XPxxMACVb4 — Greg Guillotin (@GregGuillotin) August 6, 2020

"Où JRN va t'il s'arrêter ?", s'interroge Greg Guillotin sur Twitter. Depuis la mise en ligne de la vidéo, une capture d'écran de la vidéo est reprise en boucle sur Twitter. On y voit le rappeur, visage fermé face aux provocations de Louis Vignac, avec ses écouteurs dans les oreilles. Il n'a pas fallu plus pour que les internautes la transforment en mème, réutilisé Outre-Atlantique.

Les comptes Twitter de Manchester City, du site Complex ou du jeu vidéo Call of Duty ont repris ce mème qui tourne en dérision le visage du rappeur en imaginant qu'il écoute une ballade romantique ou de pop adolescente.

"On est des noirs et des arabes", derrière l'humour, le canular révèle une triste réalité

Si la vidéo a surtout fait rire, elle a aussi touché les internautes. À la fin de la vidéo, l'équipe de Greg Guillotin dissimule des armes factices dans le studio et fait venir des faux agents de la BAC qui les retrouvent. Paniqué et alors qu'il n'a rien à se reprocher, le rappeur s'enfuit avec un autre de ses amis.



Rattrapé par un des cameramen, JNR s'explique : "On est des noirs et des arabes gros [...] Je ne veux pas être mêlé au truc." À froid, le rappeur estime que "c'est de l'instinct. Je ne sais même pas comment l’expliquer. Je savais que je n’avais rien à voir, mais comme je suis tous les jours au studio, je me suis dit qu’on allait forcément me mêler à ça, et j’ai pris la fuite direct."

On rigole mais ce que JNR dit dans la dernière vidéo de Greg Guillotin c’est chaud pic.twitter.com/UNSsz5pRKX — l’ଔS (@as_st_ro) July 29, 2020

Une vidéo de 2019 avec un chauffeur-livreur de Capinghem avait déjà fait le buzz

Pour cette séquence, la vidéo a été déprogrammée par C8. À nos confrères de 20 minutes , la chaîne a expliqué : "qu’au vu du climat tendu qu’il y avait à cette époque, par rapport aux inégalités sociales, la chaîne ne voulait pas froisser le public."Greg Guillotin, a confié sa surprise sur le site du quotidien d'informations gratuit : "Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’il dise ça. On est dans une vérité et on sort du truc scénarisé. Ça m’a fait encore plus prendre conscience que nous, nous ne sommes pas concernés par ça, et que c’est un quotidien difficile pour eux. Ce qui est triste aussi, c’est qu’à la fin quand la police passe les menottes à JNR, il est résigné."Ce n'est pas la première fois que le Greg Guillotin piège un habitant du Nord. En 2019, il avait piégé un chauffeur-livreur originaire de Capinghem . La vidéo avait aussi fait le buzz et offert une jolie notoriété au piégé, loué pour son sang-froid et sa gentillesse.