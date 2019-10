Johnny Hallyday : la Fnac de Lille propose d'écouter en avant-première l'album posthume “Johnny”

🚨Exclu Fnac J-7: Écoutez en avant-première "Johnny" de Johnny Hallyday le mardi 22 octobre à 18h dans votre Fnac Lille ! 🤩 *Événement sur invitation à retirer à l'accueil du magasin le jour J dès 10h #RDVFnac 👉 https://t.co/kD52dZ6mcR pic.twitter.com/xpcMOIiOS9 — Fnac (@Fnac) October 15, 2019

Les titres phares de Johnny Hallyday, repris en version symphonique et réunis dans un album : le second album posthume de Johnny Hallyday, sobrement intitulé "Johnny", qui doit sortir le 25 octobre, est en "écoute exceptionnelle" ce mardi 22 octobre à la Fnac de Lille.Pour y assister, il suffit de retirer, à partir de 10 heures, un bracelet d'accès auprès de l'accueil "dans la limite des places disponibles".L'album reprend les titres les plus célèbres de Johnny Hallyday – Que je t'aime Sang pour Sang – par l'Orchestre symphonique de Londres.Ce n'est pas le premier album à paraître depuis la mort du chanteur, le 5 décembre 2017 : le dernier album (le 51de sa carrière) qu'il a enregistré, "Mon pays c'est l'amour", est sorti le 19 octobre 2018. En mars 2019, il s'était écoulé à 1,5 million d'exemplaires.