Joué à l'opéra de Lille, “Nabucco” sera diffusé dans 28 lieux des Hauts-de-France (et sur France 3)

Opéra de Lille NabuccoLive : Présentation de #Nabucco, opéra de Verdi à l'Opéra de Lille du 16 mai au 6 juin. Avec une retransmission en direct et sur grand écran dans 28 villes le 26 mai :...

L'opéra de Lille résonnera dans une dizaine de jours au son du célèbre air "Va pensiero" de "Nabucco", de Giuseppe Verdi, avec en point d'orgue la retransmission en directdu spectacle"Le choeur est le personnage principal de l'oeuvre", a rappelé lundi à Lille Yves Parmentier qui dirige le chœur de l'opéra de Lille.Pour relever ce "défi particulier" et interpréter les chœurs, très vastes dans la partition de Verdi,, a précisé Caroline Sonrier, directrice de l'institution lilloise.Au total,- accompagneront sur scène les solistes Nikoloz Lagvilava, Marie Elizabeth Williams, Simon Lim, Robert Watson, Victoria Yarovaya, François Rougier, Jennifer Courcier et Alessandro Guerzoni., dont la mise en scène a été confiée à Marie-Eve Signeyrole., mais ira aussi "à la rencontre d'un public qui n'ose pas passer la porte de la maison ou vit trop loin de Lille", selon Mme Sonrier.Outre France 3, la représentation du samedi 26 mai sera: théâtres, cinémas, salles des fêtes, espaces en plein air, église, asile psychiatrique, et même une grange du Cambrésis mettront l'art lyrique à la portée de tous.