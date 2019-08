L1 : Christophe Galtier se dit contre le retrait de points en raison de chants homophobes

"Le reflet de la société" selon Galtier

Des chants homophobes très fréquents

L'entraîneur de Lille (L1) Christophe Galtier s'est dit opposé ce lundi 26 août à ce que les instances retirent des points à un club, dont les supporters auraient proféré des chants homophobes durant un match."Je suis contre le fait qu'on puisse sanctionner sur le résultat sportif, il y a peut-être d'autres sanctions possibles (...). Sanctionner les joueurs, retirer des points à un club, ça serait trop injuste", a-t-il plaidé."Comment vous voulez pénaliser des joueurs qui ne sont ni racistes, ni homophobes, parce qu'il va y avoir 1, 10, 100 personnes qui vont avoir des réactions racistes ou homophobes dans les tribunes ?", a fait valoir le technicien nordiste."Dans un vestiaire il n'y a pas de place pour le racisme et l'homophobie. Ce qui se passe dans les tribunes est malheureusement le reflet de la société. Est-ce qu'on doit agir de manière radicale ? Je ne pense pas", a estimé Galtier, qui a par ailleurs condamné ce type de comportement."Si on pouvait s'en passer, éviter ce genre de chants, trouver les moyens de les empêcher, ce serait quand même mieux", a-t-il souligné.Des consignes ont été adressées aux arbitres avant le début de la saison pour faire cesser les chants à caractère homophobe durant les matches.Dimanche 25 août, l'arbitre de Monaco-Nîmes a menacé d'arrêter la rencontre après des chants hostiles à la Ligue de football professionnel de football ("La Ligue, on t'encule") venant du parcage des supporters nîmois, une scène qui s'était déjà produite samedi lors de Brest-Reims.À Angers, samedi 24 août, une banderole a aussi brièvement été brandie dans le kop, lors de la rencontre Angers-Metz arbitrée par Stéphanie Frappart : "Arbitre enculée, est-ce homophobe pour une femme ?", tournant en dérision la question de l'homophobie dans les stades.Le 16 août, le match de L2 entre Nancy et Le Mans a été arrêté quelques minutes par l'arbitre après un chant visant la LFP, une première en France. Cela faisait suite à un premier avertissement du speaker concernant un chant hostile au grand rival des Nancéiens, Metz ("Les Messins sont des pédés").Dans un communiqué mercredi, la Ligue a indiqué que la commission de discipline examinerait le mercredi 28 août les dossiers des matchs de L1, L2 et Coupe de la Ligue "pour lesquels des chants injurieux et/ou homophobes ont été consignés dans les rapports d'après-match".