Les Lillois "déçus et frustrés" après leur élimination en 16es de finale de la Ligue Europa par l'Ajax Amsterdam

Sa belle dynamique en Ligue 1 n'a pas trouvé d'écho sur la scène européenne. Lille, leader du Championnat de France, s'est fait éliminer de la Ligue Europa en seizièmes de finale, jeudi 25 février, après s'être incliné 2-1 à l'extérieur face à l'Ajax Amsterdam. Le même score qu'au match aller, jeudi dernier.

Mais contrairement à la semaine dernière, le Losc ne s'est pas fait marcher dessus par les finalistes de la Ligue Europa 2017. Les Néerlandais, secoués par les Lillois, ont été très efficaces, marquant sur leur seule occasion de la première période par Davy Klaassen (15e). Les Dogues, admirables d'envie, ont fini par égaliser sur penalty par Yusuf Yazici (78e) et ont poussé par arracher la prolongation, mais n'y sont pas parvenus. Et en se découvrant, ils ont offert des espaces aux Bataves, qui en ont profité par David Neres (88e).

Un an et demi après une double confrontation à sens unique en Ligue des champions face aux Amstellodamois (3-0, 2-0) malgré des prestations intéressantes, la marche était encore un peu trop haute pour le leader de la Ligue 1, qui est toutefois tombés les armes à la main.

"J'ai apprécié la manière dont mes joueurs ont évolué, le rythme, le jeu, l'intensité qu'ils ont mis dans le match. On a eu des attaques rapides, des attaques placées, on les a forcés à beaucoup défendre et à beaucoup courir après le ballon. Il y a de la déception et de la frustration"

Erik ten Hag, entraîneur de l'Ajax Amsterdam, était forcément satisfait de la qualification de ses joueurs pour les huitièmes de finale de la C3, malgré la belle prestation des Dogues.

"Lille avait très bien préparé le match. Ils ont trouvé des solutions pour nous empêcher de développer notre jeu et nous avons dû beaucoup défendre en première période. J'ai dû intervenir plusieurs fois car mes joueurs faisaient l'opposé de ce que je leur avais demandé. Je n'ai pas douté après l'égalisation, nous étions confiants et on a essayé de se projeter plus vers l'avant. Parfois, sans jouer très bien, il faut savoir gagner et c'est la leçon à retenir de ce match."

Erik ten Hag, entraîneur de l'Ajax Amsterdam