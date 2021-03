Lesquin : une exportation illégale de 53 tonnes de déchets vers la Thaïlande saisie par les douanes

La saisie remonte à début mars. Les douaniers de Lesquin, dans la banlieue sud de Lille, procèdent à l'ouverture de conteneurs et tombent sur un "mélange composé de morceaux de plastique, de fils dénudés et de morceaux de câble". Une opération est lancée, et 53 tonnes de déchets, appartenant à une société de la Somme, sont ainsi saisis.

Après enquête et expertise, les conclusions expliquent que le chargement est “bien un mélange de déchets”, et que son exportation vers la Thaïlande est illégale. Cette importante saisie, qui intervient deux mois après que les douanes de Lesquin avaient intercepté 26 tonnes en partance pour la Guinée, a été soulignée par Olivier Dussopt.

Olivier Dussopt a souligné une saisie qui a "empêché une société de (...) polluer ailleurs"

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics a souligné une saisie qui a "empêché une société de se soustraire à ses obligations environnementales en allant polluer ailleurs".