Le LOSC retrouve des couleurs face à Lyon

La joie du vestiaire des Dogues après la victoire à Lyon 😍#OLLOSC pic.twitter.com/cs1HQvhDwU — LOSC (@losclive) December 3, 2019

Koné sorti blessé

L'entraîneur du LOSC Christophe Galtier "soulagé" par la victoire à Lyon "Le soulagement c'est la victoire et le classement à l'extérieur, c'est autre chose. Il était important de faire une série en gagnant deux matches d'affilée et de nous replacer au classement général. Les victoires sont importantes dans une période au cours de laquelle nous jouons beaucoup par rapport à une dynamique que je dois créer. J'ai trouvé les joueurs bien contre un adversaire comme nous, qui a joué le même nombre de matches. Nous sommes restés organisés durant tout le match avec le respect du plan de jeu. Notre jeu a été sûrement plus direct pour étirer le bloc lyonnais. Mike (Maignan) nous maintient bien dans le match au début. Nous avons été plus poussifs en seconde période avec un bloc qui a reculé. Mais j'ai trouvé mes joueurs déterminés et bien physiquement".

Les Lillois retrouvent des couleurs après leur parcours catastrophique en Ligue des champions. Il s'agit tout simplement de leur première victoire à l'extérieur de la saison.Toujours aussi inconstant, l'OL poursuit sa saison en dents de scie, incapable de s'imposer trois fois de suite cette saison en Ligue 1. Pire, l'équipe de Rudi Garcia n'arrive toujours pas à battre une équipe de la première moitié de classement.Au classement, Lyon descend au 8e rang (22 points), tandis que Lille se hisse à la 4e place (25 pts), à seulement un point du troisième strapontin occupé par Bordeaux.Absent depuis le 5 novembre et sa blessure derrière une cuisse contre Benfica, en Ligue des Champions, Depay a bien tenté de dynamiser l'attaque lyonnaise. Pour sa 100e apparition en championnat de France, il s'est même montré dangereux dès la première minute avec un tir repoussé par Mike Maignan puis sur une tentative sur laquelle le portier nordiste s'est interposé (35e). Mais le Néerlandais n'a pu faire plus dans le désert offensif de l'OL avant de laisser sa place, juste avant le but de Lille, à Houssem Aouar qui a lui aussi effectué son retour (67e) après s'être blessé contre Marseille, le 10 novembre.Pour le reste, l'OL n'a été dangereux que sur une reprise de la tête de Maxwel Cornet, arrêtée par le portier nordiste (33e). C'est trop peu pour l'équipe lyonnaise qui venait de gagner péniblement, samedi à Strasbourg (2-1), une équipe balayée mardi soir à Brest (5-0).Les Lillois, qui s'imposent pour la 3e fois au Parc OL depuis son inauguration en janvier 2016, ont pris l'avantage sur un but d'Ikoné qui a pris de vitesse Jason Denayer après un service de Victor Osihmen et une mauvaise relance de Marcelo (68e).Ils ont eu aussi l'occasion d'ouvrir la marque sur une reprise de la tête d'Osihmen après un centre délivré de l'aile droite par Renato Sanches (10e) ou encore sur une tentative de ce dernier, non cadrée (19e).