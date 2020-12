Ligue 1 : le Losc domine l’AS Monaco (2-1) et retrouve la deuxième place

Alors que les équipes ont fait jeu égal pendant une première mi-temps pauvre en occasions, le Losc a été plus fort que Monaco en deuxième période et s’impose 2 à 1. Trois points qui permettent aux Dogues de retrouver la deuxième place du classement.

Burak Yilmaz et Yusuf Yazici célèbrent le deuxième but du Losc face à l'AS Monaco.

Première mi-temps pauvre en occasions

Notre Canadien sent parfaitement le jeu et récupère une frappe manquée d'Ikoné pour conclure en force du droit 😍



Oh qu'il va faire du bien aux troupes ce but !#LOSCASM 1-0 | ⏱ 54' https://t.co/4EKAz2qfV5 — LOSC (@losclive) December 6, 2020

La contre-attaque Yilmaz-Yazici

Jonathan Bamba balance en profondeur pour Burak Yilmaz.



Le 𝗞𝗥𝗔𝗟 sert son 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗲 @yaziciyusuf97 et ça fait 2-0 😍#LOSCASM 2-0 | ⏱ 67' https://t.co/J4deJBFIWQ — LOSC (@losclive) December 6, 2020

Après s’être brillamment qualifié pour les 16èmes de finale de la Ligue Europa en battant le Sparta Prague 2 à 1 jeudi soir sur la pelouse du stade Pierre Mauroy, le Losc recevait l’AS Monaco à Villeneuve d’Ascq ce dimanche à 13 heures dans les cadre de la treizième journée de Ligue 1.Moins de 64 heures après leur qualification en Ligue Europa, les joueurs de Christophe Galtier ont livré un match d’une intensité folle face à Monaco. Les Dogues confortent leur deuxième place du classement avec 26 points, derrière le PSG qui totalise 28 points. Les monégasques sont cinquième.Dans les 45 premières minutes de la rencontre, les deux équipes se sont beaucoup observées, entrainant une grosse bataille tactique dans le milieu de terrain. Les lillois n’ont eu qu’une seule véritable occasion lorsque Bamba, après un bel enchaînement, a poussé le gardien monégasque Mannone à un bel arrêt.Au retour des vestiares, les lillois ont davantage acceléré. À la 53ème minute, un cafouillage à l’entrée de la surface monégasque permet à Jonathan David de récupérer un tir contré d’Ikoné et d’ajuster le gardien adverse d’une belle frappe à bout portant sous la barre. Le canadien marque ainsi son deuxième but en ligue 1 et permet au Losc de mener 1 à 0.À la 62ème minute, Jonathan David est remplacé par Yusuf Yazici. Trois minutes plus tard, sur un coup franc monégasque repoussé par l’arrière garde lilloise, Burak Yilmaz est lancé dans le dos de la défense monégasque et offre le second but à Yazici qui venait d’entrer en jeu.Monaco réduit le score à la 90ème minute grâce à une but de Pellegri, créant une petite frayeur pour les lillois. Au terme de la rencontre, les Dogues empochent les trois points et retrouvent la deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG. Une belle opération.