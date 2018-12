Ligue 1 : alors que Lille mène, l'entraîneur Christophe Galtier se fait expulser

⏱️ 18'



C'est une première mi-temps bien agitée au stade des Costières, à Nîmes, pour la rencontre qui oppose ce dimanche Nîmes à Lille. Alors que les Dogues lillois menaient un but à zéro, le défenseur lillois José Fonte s'est pris un carton rouge pour avoir contesté la touche accordée par l'arbitre à Nîmes.Un carton rouge qui a rendu l'entraîneur lillois Christophe Galtier furieux. Il a vivement critiqué la décision de l'arbitre, si bien que ce dernier a décidé de l'exclure lui aussi du terrain. L'entraîneur lillois regardera donc le reste de la rencontre en tribune !Réduits à 10 sur le terrain et privés d'entraîneur, les Dogues ont tout de même réussi à faire preuve de réalisme en fin de première période, grâce à un deuxième but signé Jonathan Bamba.