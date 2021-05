Ligue 1 : top 10 des images marquantes du sacre du LOSC champion de France 2021

Dimanche 23 mai 2021, 23 heures. Le LOSC est sacré champion de France de Ligue 1 pour la quatrième fois de son histoire après une victoire 2 à 1 face à Angers. Retour en photos et en vidéos sur les événements qui ont suivi ce sacre.

Au terme de la dernière journée de Ligue 1, le LOSC a été sacré champion de France avec 83 points. Du coup de sifflet final sur la pelouse d'Angers jusqu'à la parade dans les rues de Lille en passant par la conférence de presse d'après-match, la communion des supporters Grand Place, l'aterrissage des joueurs à l'aéroport de Lesquin ou le sacre à Luchin... chronologie des 24 heures qui marqueront à jamais l'histoire du club.

Dimanche 23 mai / 22h45 : la roulade iconique de Christophe Galtier

La première roulade du genre réalisée par Christophe Galtier remonte à la rencontre face à Lyon. Au coup de sifflet final, les Dogues l’emportent 3 à 2 et l’entraîneur explose de joie : dans un mouvement de recul, il effectue alors à la perfection une roulade arrière qui fait rapidement le tour des réseaux sociaux.

La désormais célèbre roulade arrière de Christophe Galtier 😍#Champions4You pic.twitter.com/IX5K89u7Fr — LOSC (@losclive) May 23, 2021

Sur la pelouse d’Angers, le coach lillois a réitéré la figure devant les objectifs des photographes accompagné de ses adjoints. Un joli clin d’œil.

Dimanche 23 mai / 22h47 : les joueurs turcs célèbrent la victoire

La saison du LOSC 2021/2021 aura notamment été marquée par la présence de trois internationaux turcs dans l’équipe type : Burak Yilmaz, Yusuf Yazici et Zeki Çelik. Un trio qui a brillé tout au long de la saison et a célébré ensemble la victoire sur la pelouse d’Angers.

Yusuf Yazici (à gaiche) et Burak Yilmaz (à droite) célèbrent leur sacre sur la pelouse d'Angers. • © CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/Newscom/MaxPPP

Sur cette photo, Yusuf Yazici (à gauche) enlace Yilmaz (à droite). Sur leurs épaules, le drapeau turc. Les larmes de bonheur du Kral ont déjà coulé et l’émotion est présente. Quelques minutes auparavant, il avait appelé en visio sa mère pour lui annoncer le titre de champion.

Dimanche 23 mai / 23h15 : les joueurs viennent remercier Galtier à la fin de la conférence de presse

Au terme du match face à Angers, le coach s’est présenté en conférence de presse et a répondu aux journalistes pendant une quinzaine de minutes. Lorsqu’il a quitté la salle, plusieurs joueurs ont surgi et l’ont enlacé en lui offrant au passage une douche de champagne.

Les joueurs du LOSC viennent remercier Christophe Galtier après la conférence de presse, dimanche 23 mai à Angers. • ©Flavien Bellouti / FTV

Burak Yilmaz a ensuite serré dans ses bras le coach du LOSC.

Dimanche 23 mai / 23h30 : la Grand Place plongée dans un nuage de fumée rouge

Au même moment à Lille, des milliers de supporters ont convergé vers la Grand Place pour célébrer le 4ème titre de champion de France de l’histoire du club. "Qui ne saute pas n’est pas lillois" et autres chants ont résonné sans discontinuer jusqu'à 2 heures du matin.

Des milliers de supporters fêtent le titre de champion du LOSC sur la Grand Place dans un nuage de fumée rouge. • © Martin Vanlaton / FTV

La fontaine a été prise d’assaut par les plus téméraires qui n’ont pas hésité à s’y baigner. Les fumigènes allumés par dizaines ont plongé la grande place, noire de monde, dans un épais nuage rouge.

Lundi 24 mai / 01h00 : les feux d’artifice illuminent le ciel lillois

Impossible de célébrer une victoire sans feux d’artifice. Tirés depuis la Grand Place ou les marches du théâtre du Nord, ils ont illuminé le ciel lillois pendant toute la soirée.

Le ciel lillois illuminé par les feux d'artifice, dimanche 23 mai 2021 à minuit. • © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Lundi 24 mai / 04h30 : un retour à Lille Lesquin sous les acclamations des supporters

Quelques heures plus tard, direction le tarmac de Lille Lesquin où les joueurs ont atterri vers 4h30 du matin dans leur jet privé et ont été félicités par le personnel de l’aéroport et par notre équipe de France 3 présente sur place.

Quelques minutes seul avec les champions de France... puis un peu moins seul... #LOSC @F3nord pic.twitter.com/SxifPjNXth — Matthieu Rappez (@matrapz) May 24, 2021

Avant de rejoindre leur bus, les joueurs se sont approchés des milliers de supporters qui les attendaient pour les remercier d’avoir ramené le titre de champion de France à la maison. Nos journalistes Jean-Luc Douchet et Matthieu Rappez ont pu recueillir leur première réaction. Le récit est signé Thomas Millot.

Lundi 24 mai / 15h00 : les joueurs reçoivent le trophée au domaine de Luchin

Après une courte nuit, l'hexagoal (le nom du trophée de Champion de France) a été remis aux lillois lundi 24 mai en début d'après midi au domaine de Luchin, à Camphin-en-Pévèle. Une centaine d'invités, famille, personnel du club et jeunes joueurs du LOSC ont pu assister a cette cérémonie.

Les joueurs du LOSC reçoivent le trophée de champion de France 2021 de Ligue 1 au domaine de Luchin, lundi 24 mai 2021. • © DENIS CHARLET / AFP

Si vous regardez cette photo de plus près, vous apercevrez Martine Aubry à gauche avec son masque rouge. Elle était accompagnée du président de la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour remettre aux Dogues l'hexagoal.

Lundi 24 mai / 16h00 : l’attente du bus... sous la pluie

En attendant la grande parade des joueurs organisée dans les rues de Lille, des milliers de supporters se sont rassemblés tout au long du parcours.

Petits et grands se sont réunis tout au long du parcours du bus pour apercevoir les joueurs. • © Flavien Bellouti / FTV

À l'angle du boulevard de la Liberté et du boulevard Vauban, ils étaient très nombreux et la pluie n'a pas douché leur envie de remercier les joueurs du LOSC.

Malgré la pluie, des milliers de supporters attendent les joueurs du #LOSC devant l’esplanade. Ils vont défiler dans les rues de #Lille à bord d’un bus à impériale. Départ prévu 16h30. @F3nord pic.twitter.com/d7XrBxNzAK — Martin Vanlaton (@mvanlaton) May 24, 2021

Les plus chanceux avaient pu se réfugier dans les appartements aux alentours pour éviter les averses. Plusieurs jeunes ont lancé des chants depuis leur balcon pour faire patienter les Lillois rassemblés.

Lundi 24 mai / 17h30 : les joueurs paradent sur le bus à impériale

Avec quelques dizaines de minutes de retard sur le programme initial, les joueurs sont apparus à bord d'un bus à impériale vers 17h15. La foule en délire a acclamé les champions.

Les joueurs du LOSC paradent sur le bus à impériale dans les rues de Lille, lundi 24 mai 2021. • © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Tous les regards sont tournés vers les joueurs, perchés sur le bus à impériale. • © Céline Rousseaux / FTV

Parmi les supporters, de nombreuses familles : certains avaient assisté aux mêmes scènes il y a 10 ans et voulaient partager ce moment de communion avec leurs enfants. Nos journalistes Martin Vanlaton et Flavien Bellouti ont partagé ces instants de fête avec les supporters au pied du bus.

Lundi 24 mai / 18h00 : boulevard de la Liberté, le bus se fraie un chemin au milieu des supporters en délire

Devant les locaux de France 3 Nord Pas-de-Calais boulevard de la Liberté, les trottoirs étaient noirs de monde. Mais notre journaliste Yann Fossurier a pu capter ces images aériennes spectaculaires.

Le passage du car du #LOSC devant les locaux de @F3nord à Lille. pic.twitter.com/zG0P8ujDyP — Yann Fossurier (@YannFossurier) May 24, 2021

Le bus avance doucement et tente de se frayer un chemin pour effectuer les trois kilomètres de parcours jusqu'à la mairie de Lille. Contexte sanitaire oblige, aucun rassemblement statique n'est autorisé devant l'hôtel de ville.