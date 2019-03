Ligue du LOL : l'ESJ Lille adopte une série de mesures contre le harcèlement

"Chants homophobes" et "discriminants"

Le conseil d'administration de l'Ecole supérieure de journaliste (ESJ) de Lille a adopté un plan visant à renforcer la lutte contre le harcèlement. Ces nouvelles mesures sontqui avait libéré la parole des femmes journalistes."L'idée tourne autour duet y associer une certaine intransigeance de la part de l'école quand ces valeurs ne sont pas respectées", a expliqué Corinne Vanmerris, directrice des études et référente de la mission égalité-diversité de la conférence des écoles de journalisme. Sur le volet signalement des "difficultés", qui peuvent relever du harcèlement mais pas uniquement (problèmes personnels, familiaux, etc...), l'école prévoit plusieurs mesures.Figurent, qui existe déjà, avec la direction des études;- comme la cellule de veille sur le harcèlement à l'université ou la "maison des ados" -;hors direction des études formé à ces questions-là; etpour alerter un membre du conseil d'administration.Pour ce qui est de la sanction, l'école va désormaisqui rappelle "les valeurs de l'école" et les textes de loi, aux étudiants, aux formateurs et aux permanents de l'école, revoir le règlement intérieur etCe plan a été adopté à l'issue d'une enquête interne lancée mi-février après la divulgation de plusieurs faits, notamment de "chants homophobes" et "discriminants" intervenus en février 2018 lors d'un tournoi de football inter-écoles organisé par les étudiants à Strasbourg.Autre témoignage : celui d'une ex-étudiante rapportant "commis à l'extérieur de l'école", suite à quoi l'ESJ avait décidé de "développer des procédures plus performantes pour (...)". Interrogée par Vanity Fair, cette journaliste avait décidé deCes propos ont été signalés à la direction au moment deet du débat sur les discriminations au sein des rédactions. L'enquête n'a cependant pas permis "d'isoler des personnes responsables de ces actes", face aux, a rapporté Corinne Vanmerris. "On tourne plutôt autour d'une responsabilité collective", a-t-elle déclaré."Dans un contexte festif, il me semble qu'à partir du moment où une partie des étudiants soulèvent un malaise et l'expriment, ça paraît être", a-t-elle estimé. L'école va par ailleurs lanceret continuer "d'améliorer l'équilibre" femmes-hommes parmi le corps enseignant.