Ligue Europa : le LOSC dans le groupe du Celtic Glasgow, du Sparta Prague et de l'AC Milan

Le LOSC retrouvera Simon Kjær et Rafael Leão

The 2020/21 group stage is set ✅



😍 Which games are you excited for? #UELdraw pic.twitter.com/efpgVHqnRS — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020

Celtic Glasgow, Sparta Prague et AC Milan, voilà le menu européen du LOSC dans les prochaines semaines. Les Lillois ont hérité d'un groupe difficile à l'issue duLe LOSC était placé dans le chapeau 4 – le plus faible –, ce qui indique qu'elle avait de grandes chances de se retrouver dans un groupe où elle ne serait pas le favori. Elle est tombée sur un groupe compliquée, mais ouvert.Les Lillois ont tiré les Ecossais duMême s'il figurait dans le chapeau 3, et qu'il s'est qualifié pour la Ligue Europa à l'issue d'une séance de tirs au but, jeudi contre Rio Ave (2-2, 9-8 aux t.a.b.),