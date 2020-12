Ligue Europa Match décisif pour le LOSC qui reçoit le Sparta Prague

Trois absents

Qualification en vue pour le LOSC !https://t.co/WwUkZBJ6zZ — Foot Mercato (@footmercato) December 3, 2020

David soulagé

Les joueurs du Sparta se sont entraînés au stade Pierre-Mauroy. • © Jean-Marc Devred/ FTV

Huit ans d'attente

Vainqueurs à Prague lors du match aller (4-1), les Lillois partent favoris face à cette équipe tchèque, qui est toujours en position de se qualifier, comme l'AC Milan. Le Sparta compte 6 points (grâce à deux victoires face au Celtic Glasgow), contre 7 à Milan et 8 au LOSC, toujours en tête du groupe H. Ces trois équipes vont donc jouer leur va-tout sur les deux dernières journées de la phase de poules.Lille est donc le mieux placé dans cette "triangulaire". Une victoire (attendue) ce soir qualifierait mathémétiquement les dogues pour lers 1/16è de finale. Même un match nul suffirait si l'AC Milan ne s'imposait pas ce soir face au Celtic.Pour cette rencontre décisive, Christophe Galtier est privé de 3 joueurs: Renato Sanches, Zeki Celik et Jérémy Pied (blessés). Pour le reste, tout va bien et l'entraîneur lillois n'a que l'embarras du choix à certains postes pour composer son équipe, en tenant compte aussi d'un calendrier très chargé jusqu'à la fin de l'année.Lors de la conférence de presse d'avant-match mardi soir, Christophe Galtier s'est montré raisonnablement confiant, tout en prévenant:" Ils ont le droit d’espérer de par leurs deux dernières victoires. On ne doit pas penser à ce qu’il s’est passé au match aller, on doit être sur le moment présent et sur ce qu’on doit mettre sur ce match-là, en terme de détermination pour l’emporter. Sur leurs deux derniers matchs, les Pragois étaient disposés en 5-3-2 avec une forte capacité dans la transition et une projection rapide vers l’avant. Ils ont des qualités physiques et techniques avec des joueurs internationaux.Présent aussi face à la presse, Jonathan David a également relevé les qualités de l'équipe adverse." C'est une équipe joueuse, J'avais trouvé cette équipe physiquement très forte. Ils n'avaient pas peur de rentrer dans les duels. Ils étaient très costauds et n'avaient pas peur de jouer. Ils aiment jouer même quand ils sont sous pression. Par exemple, leur gardien ne dégage pas, il relance. C'est sûr que quand tu n'as pas le ballon, ça pose un problème en match."L'attaquant canadien, qui s'est dit "soulagé" après son premier but marqué contre Lorient. Il devrait emmener l'attaque lilloise, à un poste où il commence à trouver ses marques.Lille a donc son destin entre ses mains. Curieusement, durant cette campagne européenne, le LOSC a remporté ses deux matches à l'extérieur; mais a été tenu en échec deux fois sur sa pelouse par le Celtic Glasgow et l'AC Milan.C'est un peu une répétition de l'Histoire puisque le LOSC n'a gagné au Grand Stade que son premier match en Coupe d'Europe. C'était le 29 août 2012 contre Copenhague (2-0) en barrage de la Ligue des Champions. Depuis, les 14 matches européens à Villeneuve-d'Ascq se sont tous soldés par des nuls ou des défaites.La série pourrait être brisée ce soir...ce soir au stade Pierre-Mauroy (18h55). Match à huis clos.Arbitre: M.Fernandez (Espagne)