Lille 2 : la réponse du président de l'Université de Lille à l'annulation des partiels votée en AG

50 ans après Mai 68, plusieurs groupes d'étudiants lancent des mouvements de blocage dans plusieurs universités en France. Le début d'un mouvement social d'ampleur ? Une AG réunie à #Lille2 ce jour a voté l'annulation des partiels (semestre validé pour tous) Leur Communiqué pic.twitter.com/kQVUnOnRny — Hugo Capelli (@Hugo_Capelli) 3 avril 2018

Qui de la grève SNCF ?

Je ne peux pas balayer d'un revers de la main le calendrier pédagogique

Le président de l'Université de Lille Jean-Christophe Camart a réagi ce mercredi soir au vote en Assemblée Générale mardi de l'annulation des partiels par des étudiants de Lille 2." prévient le président des facs lilloises, qui dit ne pas savoir combien d'étudiants ont pris part au vote - et estime donc que ce vote "n'est pas représentatif" de l'avis de tous les étudiants." observe Jean-Christophe Camart, qui rappelle l'existence d'un organe spécifique, et surtout "démocratique" pour statuer sur ce sujet.Interrogé sur la, qui risque de pénaliser les étudiants n'habitant pas la région, le président de l'Université de Lille dit vouloir "inviter les étudiants à faire du covoiturage, les prévenir longtemps à l'avance" et dans l'hypothèse où de nombreux étudiants seraient absents, "".En somme, "" résume Jean-Christophe Camart qui évoque son "devoir en tant que dirigeant d'université". Il y a le droit de grève, j'y suis profondément attaché", mais "je ne peux pas balayer d'un revers de la main le calendrier pédagogique."