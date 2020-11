Lille : 3 000 personnes à la rue, une augmentation de 3% en un an

300 000. Selon le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert, il y aurait près de 300 000 SDF en France A l'échelle de la métropole lilloise cela représenterait 1 800 ménages à la rue, et environ 3 000 personnes selon le décompte fait par l'agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole. Les chiffres, arrêtés en mars 2020, sont en augmentation de 3% par rapport au décompte fait en mars 2019, qui comptabilisait 2 830 personnes sans-abris. 811 enfants et 145 femmes enceintes, notamment, n'auraient pas de domicile à Lille.La notion de SDF est définie comme telle par l'INSEE : "une personne est considérée sans domicile un jour donné si la nuit précédente elle a eu recours à un service d’hébergement ou si elle a dormi dans un lieu non prévu pour l’habitation".

Les personnes à la rue à Lille by Francetrois Nordpasdecalais on Scribd

Le profil de ces personnes est varié : les hommes seuls et les couples avec enfants forment le gros des chiffres (environ 70%), viennent ensuite les femmes seules et les couples sans enfant.Le nombre de personnes ayant appelé le 115 et se déclarant à la rue a bondi de 15% en mars 2020 par rapport à mars 2019. "Une hausse liée au confinement (débuté le 17 mars, ndlr) qui a fait apparaître les personnes se débrouillant habituellement en dormant dans une voiture ou dans un garage", commente l'agence.Les chiffres montrent aussi une prévalence des personnes étrangères dans celles qui composent la population qui dort dehors ou dans des hébergements d'urgence même si elle est en baisse depuis un an. 37% ne sont pas des ressortissants de l'UE, 21% sont des Français et 28% viennent de l'UE. 14% n'ont pas renseigné leur origine.Si vous souhaitez lire la précédente étude datée de 2019, rendez-vous ici