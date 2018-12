Lille : 300 personnes mobilisées pour la fermeture du bar “La Citadelle”

300 personnes ont manifesté cet après-midi dans le centre-ville de #Lille pour réclamer la fermeture de "La Citadelle", le bar privé du groupuscule Génération Identitaire https://t.co/pigQlcB4dm pic.twitter.com/bCNzzR2Pyd — France Bleu Nord (@fbleunord) 23 décembre 2018

Un cortège dedéfilait ce dimanche après-midi à Lille, pour réclamer la fermeture du bar "La Citadelle". Visé par une enquête préliminaire après la diffusion d'un documentaire, où l'on voit, "La Citadelle" est un bar privé duLes manifestants, pour certains membres de l', portaient des banderoles disant "Tout le monde déteste La Citadelle", "Citadelle casse toi, Lille est Antifa" ou encore "La Citadelle en feu, les fachos au milieu".Le documentaire "Generation hate", en anglais et en deux parties, a été diffusé par la chaîne. Un journaliste du média qatari s'est infiltré dans le groupe, et les images ont été tournées en caméra cachée. A La Citadelle, les membres trinquent "au troisième Reich" [le régime totalitaire nazi mis en place par Adolf Hitler, ayant exterminé trois millions de Juifs, ndlr] et se vantent d'avoir passé à tabac des jeunes filles arabes.En, l'ouverture du bar à quelques pas de la Grand'Place, avait déjà provoqué des remous et une manifestation réunissant environ 500 personnes contre son implantation.