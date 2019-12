Lille 3000 Eldorado : clap de fin pour les Alebrijes de la rue Faidherbe

La rue Faidherbe, à Lille, va retrouver son allure de grande allée nordiste. Adieu les Alebrijes, ces sculptures d'animaux fantastiques installées depuis début mai et qui donnaient à la ville des couleurs d'un autre continent.Pour ne pas trop perturber la circulation,L'oeuvre de Julien Salaud, sur la façade de la Voix du Nord sur la Grand-Place, va elle aussi être retirée cette semaine. La fin du démontage complet des installations d'Eldorado est prévue à samedi matin.Eldorado, l'édition 2019 de Lille 3000 (la cinquième depuis son lancement) qui avait pour thème la culture mexicaine,, après sept mois et une inauguration, début mai, sous forme d'une grande parade qui restera longtemps dans les mémoires., dans toute la métropole lilloise et jusque dans la région Hauts-de-France, sous forme de parade, d'expositions, d'arts urbains ou de spectacles inédits.