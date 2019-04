Lille 3000 Eldorado : les enfants des écoles de Lille préparent une exposition à la Gare St-Sauveur

Lille 3000 Eldorado : les enfants se préparent

Toutes les écoles de Lille sont mises à contribution l'événement. Avec leurs intervenants musiciens ou peintres, et parfois en lien direct avec des artistes en résidence, les élèves participent depuis le début de l'année à l'élaboration d'une exposition à la Gare Saint-Sauveur, ainsi que des spectacles, les enfants ont travaillé avec l'artiste brésilien Marcus Borja et leur intervenante musicienne sur. Créé de toute pièce, il reconstitue les sons de la forêts amazoniennes : chants d'oiseaux, vent, pluie, percussions d'une tribu imaginaire... La musique sera diffusée en fond sonore et le jour de leur spectacle, elle leur servira de toile de fond, à une histoire, qu'ils sont en train d'inventer. Spectacle à découvrir le 7 juin., les plus jeunes (CP/CE1) collaborent à la réalisation de l'exposition en créant des lanternes géantes. Un travail mené par l'illustratrice Lucie Vandevelde, en résidence pour Lille 3000. Là aussi, l'inspiration est celle d'une forêt luxuriante. " Je suis bien fier", raconte Emile, alors qu'il vient d'achever sa lanterne. Sentiment partagé par Inès, qui pense être exposée "dans un musée".