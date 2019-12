Lille 3000 Eldorado a attiré plus de 2,5 millions de visiteurs, annonce la mairie

[BILAN #EldoradoLille]

Plus de 2,5 millions de visiteurs ont pris part à Eldorado, grande saison culturelle de @lille3000 qui vient de s’achever. pic.twitter.com/AYrj0cdU2x — Ville de Lille (@lillefrance) December 4, 2019

350 000 spectateurs à la parade du 4 mai, et 732 000 spectateurs du direct de France 3 Nord Pas-de-Calais

1,45 million de visiteurs dans les expositions

1,06 million de visiteurs dans les événements Eldorado de la métropole et de la région

plus de 400 000 visites sur le site lié à Lille 3000

L'heure est au bilan, alors que se termine Lille 3000. Les "Alebrijes", installés le long de la rue Faidherbe, sont en cours de démontage et la page de l'Eldorado est en train de se tourner.Cette saison culturelle aura donc rassemblé plus de 2,5 millions de visiteurs, à en croire le décompte réalisé par la ville de Lille, ce mercredi 4 décembre en conférence de presse.De cette édition 2019, lancée en mai dernier avec une grande parade mexicaine dans les rues de la ville , on peut notamment retenir :