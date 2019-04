Lille 3000 Eldorado : quelles conséquences peut avoir le report de la parade d'ouverture ?

La parade est, certes, reportée, mais sera t-elle identique à ce qu'elle devait être ? Sans doute que non.

Ainsi, les structures du square Foch de Lille, qui devaient représenter des sortes de pagodes (cf. photo), sont en train d'être démontées. Elles ne pourront plus être remontées à l'endroit prévu du passage de la foule, car elles seront à Tourcoing samedi prochain.



"Il y a beaucoup d'organisation parce que ça fait plusierus mois qu'on travaille, que toutes les équipes travaillent sur la préparation de ces grandes parades... Donc ça demande de recalibrer, de réorganiser tout ce dispositif," explique Thierry Lesueur, le coordinateur général de Lille 3000.



La principale difficulté tient au fait que la parade est constituée par 70 harmonies, qui pour certaines, ont des concerts prévus la semaine prochaine. Idem pour les nombreux danseurs bénévoles, ou encore les groupes de musique, les artistes et les intermittents... qui avaient noté le 27 avril sur leur calendrier depuis des mois et qui ont peut-être d'autres évenements prévu samedi prochain. Conséquences économiques Certains professionnels de l'hôtellerie également, ont des conséquences sur leurs réservation. À l'hôtel Bellevue, sur la Grand Place Lille, 3 loges qui donnent sur l'évenement, réservées par des sociétés, ont subi des reports pour le samedi suivant, ainsi qu'une chambre de particulier. Mais là encore, certains établissements ne peuvent assurer les reports et certains touristes ne peuvent pas reporter leur séjour.



Même si la parade n'a pas lieu ce samedi, les vernissages sont maintenus et les visiteurs pourront découvrir les expositions dans les délais prévus.