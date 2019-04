Lille 3000 Eldorado. “Tous les flics sont des connards” : une fresque validée par le festival fait polémique

© FG

Incompréhension ?

La fresque a été terminée ce jeudi soir. Peinte par des artistes mexicains du collectif Tlacolulokos, elle se trouve dans le quartier Moulins à Lille. Elle a été réalisée dans le cadre de la 4e édition de la Biennale Internationale d'Art Mural, un événement labellisé par Lille 3000 Eldorado, festival organisé par la mairie de Lille.On y voit, sur un long mur, 3 femmes voilées avec à côté un slogan : "Hydrate-toi d'Urbaine liqueur". Mais ce sont surtout quelques détails qui ont interpellé des policiers et des habitants ces dernières heures. L'une des femmes a une kalachnikov tatouée sur le bras et l'autre le mot "ACAB".Pour les non-initiés, l'acronyme "ACAB" signifie "All Cops are bastard" ("Tous les flics sont des connards"). "Cette fresque a été validée par la mairie de Lille, nous écrit un internaute. En ces temps troublés, inciter à la haine quelqu' elle soit est lamentable."Inacceptable pour le syndicat Alliance qui a immédiatement alerté le préfet. "L'affaire est remontée à Christophe Castaner", affirme Arnaud Boutelier, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance. "L'art, on n'est pas contre mais il y a des inscriptions qui sont inadmissibles. "ACAB", c'est un appel à la haine envers les policiers en sachant qu'aujourd'hui le contexte est hyper difficile. Les forces de l'ordre sont fatiguées. On ne peut pas laisser ce genre d'inscription sur un mur, à la vue du public."Ce vendredi matin, sur place, des responsables de Lille 3000 Eldorado, se rendus sur place pour tenter d'éteindre la polémique naissante.Un des artistes, également présent, a expliqué à nos journalistes sur la place que la fresque était à comprendre dans le contexte mexicain, qu'il y avait une grosse incompréhension. Il ne parle pas de voile mais de costume traditionnel. Et le "ACAB" s'applique au contexte local de son pays où la police est "corrompue". "Il faut replacer la polémique dans un contexte plus global, explique l'artiste Sosi Rensa. Ici, le contexte est bien différent de celui des Mexicains. Cette fresque est symbole de la gauche et de la résistance. C'est une question de fraternité, de pacifisme..." Il dit comprendre la réaction des policiers : "Les fresques provoquent souvent la polémique. L'art, c'est une question de réflexion et de critique."Ce vendredi matin, la discussion s'est engagé avec le policier syndicaliste venu sur place qui, malgré tout, maintient sa demande : "Il faut que cela soit retiré". Selon les responsables de Lille 3000 Eldorado, ce sera fait dans l'après-midi. Didier Fusillier, conseiller artistique, s'est lui-même également rendu sur place, signe de la tension provoquée par cette fresque.L'oeuvre ne sera pas totalement effacée mais les élements polémiques seront retirés. Les organisateurs ont également précisé que la fresque, dont ils connaissaient les gros traits, les a surpris et qu'ils ne peuvent être "derrière tous les artistes".