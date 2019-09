Mais à qui appartient cette bague ? Vendredi 13 septembre, Morgane, une Lilloise retrouve dans le vieux-lille, rue Négrier, une alliance gravée de deux noms, et d'une date : le 22 avril 1894.Afin de retrouver son propriétaire, Morgane a lancé un appel sur facebook, comptant sur la solidarité des utilisateurs du premier réseau social : " il faut absolument retrouver son propriétaire, une alliance aussi vieille doit être un héritage de famille et la personne qui l'a perdu doit-être effondrée...", écrit-elle.La publication a déjà été partagée plus de 17 000 fois sur Facebook.