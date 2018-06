Lille : réparer son vélo soi-même avec “Les mains dans le guidon”

Des conseils et du savoir-faire

Lille : Apprendre à réparer son vélo soi-même avec "Les mains dans le guidon"



Réparer plutôt qu'acheter

Normalement, on a "les mains dans le cambouis" et "le nez dans le guidon". Autrement dit, on se salit les mains et on est complètement submergé. Rien de tel chez " Les mains dans le guidon ", sympatique enseigne de la rue Gambetta à Lille. Aux manettes,qui ont décidé il y a deux ans de, en aidant les autres à s'en dépatouiller en cas de panne.L'un était père au foyer, l'autre informaticien. Aujourd'hui, ils guident et conseillent tous ceux qui poussent la porte de leur atelier, moyennant un, qui permet de venir aussi souvent qu'on le souhaite."Il y a toute une série de pièces spécifiques au vélo qui nécessitent des outils spécifiques", explique Renaud Verhaeghe, co-gérant "Les mains dans le guidon". " Ce sont des outils qui coûtent assez cher à l’achat. Quand on est amateur ou qu’on veut bricoler tout seul est-ce que ça vaut le coup d’acheter un outil à 40 ou 50 € pour ne l’utiliser qu’une seule fois ?"Reportage de Claire Chevalier, Gonzague Vandamme et Bruno WeillAdrien ne connaissait rien à la réparation d'un vélo. Mais depuis qu'il a acheté un vieux biclou dans une braderie, l'étudiant s'est mis à fréquenter l'atelier. "Maintenant, je sais réparer un moyeu à trois vitesses, ce qui est extrêmement compliqué à faire. Je suis assez fier : j'ai passé quatre heures, mais j’ai su le faire", rigole-t-il.Comme lui, livreurs pressés, passionnés de vieilles bécanes, étudiants au budget serré, cyclistes du quotidien se partagent les lieux et les conseils."C’est une façon de promouvoir l’usage du vélo et j’aime bien tout ce qui est réparation plutôt qu'achat de neuf," explique Grégoire Sénéclauze, le dceuxième co-gérant. "Il y a énormément de vélos qui dorment dans des caves ou dans la grange du grand-père. Toutes les pièces sont encore disponibles donc on peut facilement les remettre à jour".En général, les vélos sont réparés dans l'heure, voire dans la demi-journée pour les plus coriaces. Mais l'ambiance est conviviale et on peut boire un café sur place. Du mardi au samedi de 10h à 19h.