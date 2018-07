Lille : après les attaques antispécistes, les bouchers-charcutiers reçus au ministère de l'Intérieur

Lille : après une série de détériorations, les bouchers demandent une protection policière

Des attaques à Lille

et condamner les personnes responsables d'actes de violence", a déclaré un porte-parole de la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBCT).Selon cette même source, lesdu ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, pour "éviter une propagation des violences".La semaine dernière, les bouchers dans laquelle ils réclamaient la protection de la police, après une vague d'attaques contre des boucheries.Dans les Hauts-de-France,, une boucherie, une rôtisserie, un restaurant de canard et une poissonnerie ont été, leurs vitrines brisées et les façades taguées de l'inscription "stop au spécisme".La maire de Lillea indiqué que la mairieSelon la CFBCT, des précédents "ont été signalés en région Occitanie" aussi et "" ont eu lieu depuis la publication de la lettre, à(Maine-et-Loire) et(Yvelines).Fin mars, une militante vegan de la cause animale qui avait publié un message injurieux à l'égard d'un boucher tué dans un supermarché à Trèbes lors d'un attentat jihadiste, a été condamnée à sept mois de prison avec sursis pour "".