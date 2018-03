La marche à l’appel du collectif #8mars démarre à #Lille sous le matronage de. @annemiko adjointe aux droits des femmes accompagnée de @chbouchart élue écologiste à la #MEL pic.twitter.com/dBPAjfSo3w — Kat (@katyhelene) 10 mars 2018



Présence d'EELV et de la France Insoumise

Elles sont décidées à faire du bruit, et dans la bonne humeur ! Ce samedi 10 mars, à l'appel duunea été organisée dans le centre de Lille.Accompagnés des percussions de la Battucada Oyamba, les manifestants ont marché sous la pluie, en présence d'l'adjointe aux droits des femmes à la Mairie de Lille et de, élue écologiste à la MEL.

Sur les tracts distribués par EELV, on demande notamment le renforcement de la loi d'égalité salariale et la publication d'une liste d'entreprises qui ne respectent pas la législation en matière d'égalité salariale, mais aussi l'allongement et la meilleure rémunération des congés parentaux.



A noter également, la présence d'un cortège de la France Insoumise, avec les députés des 1ère et 2ème circonscriptions du Nord Adrien Quatennens et Ugo Bernalicis.







Des tables rondes suivies d'un spectacle

Leur parcours les mène actuellement à la salle du Gymnase, rue des Postes, où des tables rondes sur l'histoire du féminisme, l'égalité professionnelle ou encore la procréation médicalement assistée doivent avoir lieu.



Ce soir, un spectacle forcément politique intitulé "Sois (re)belle et tais-toi !" sera donné avant un concert du groupe Merta.