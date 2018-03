Lille : après les propos racistes attribués au n°2 du FNJ Davy Rodriguez, le videur porte plainte

Tu crois que Marine elle aimerait te voir comme ça?

Je nie formellement avoir tenu les propos racistes qui me sont prêtés. — Davy Rodríguez (@DavyRodriiguez) 11 mars 2018

Le videur de la boîte de nuit visé par les propos racistes que semble tenir un cadre du Front national de la jeunesse (FNJ) dans une vidéo, a-t-on appris auprès du parquet de Lille.Dans cette vidéo mise en ligne sur plusieurs comptes Twitter samedi soir, on voità la sortie d'un établissement de Lille, visiblement agité.Les personnes qui l'accompagnent: "Mais calme-toi, Davy, tu n'as aucun intérêt à t'énerver! Tu crois que Marine elle aimerait te voir comme ça ?" M. Rodriguez répond qu'il n'en a "rien à foutre".", lui rappelle ensuite un autre ami. Puis, le numéro 2 du FNJ semble prononcer: "", à l'endroit d'une tierce personne. La vidéo n'est pas datée."Je nie formellement avoir tenu les propos racistes qui me sont prêtés", a tweeté Davy Rodriguez. Interrogé par le site BuzzFeed, il a affirmé que la vidéo était "un pur montage", en évoquant "une cabale politique".Davy Rodriguez, assistant parlementaire de Sébastien Chenu, a fait l'objet d'une suspension à titre conservatoire.La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a par ailleurs annoncé lundi dans un communiqué vouloir saisir la justice pour que que "l'auteur de cette injure à caractère racial connaisse une sanction exemplaire".- 'espèce de nègre de merde' -" a estimé la Licra. L'enquête a été confiée à la sureté urbaine deLille.