Lille : au congrès du FN, les militants découvrent Steve Bannon

Steve Bannon a fait siffler les médias au congrès du FN (“des chiens”) en promettant la victoire comme en Italie, Hongrie, Pologne #AFP — Anne Renaut (@AnneRenaut) 10 mars 2018

Steve Bannon : « Les médias de l'establishment sont les chiens du système. Tous les jours nous devenons plus forts, et eux plus faibles. Laissez-les vous traiter de racistes, de xénophobes ou je ne sais quoi, portez-le même comme une médaille ! » #CongrèsFN2018 pic.twitter.com/99bw6AH76p — Front National (@FN_officiel) 10 mars 2018

"Je ne le connais pas spécialement"

Donald Trump "remet son pays sur de bons rails"

a déclaré Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, à Lille devant les militants du futur ex-Front National., a ajouté l'ex-directeur du site d'extrême droite Breitbart News, qui a également encouragé les militants à siffler les médias, comme le relève cette journaliste de l'AFP.Mais, si son allocation a été chaudement applaudie,Steve Bannon ?, admetde 61 ans. "Je ne le connais pas spécialement", répète Alexandre Dufosset, 19 ans, de Valenciennes.Marie-Caroline, 53 ans, une mère de famille qui refuse de donner son patronyme et se protège de la pluie battante avec un long châle orangé duquel dépassent des boucles d'oreille en perle, attend pour sa part "de voir ce qu'il a à dire".évacue cette mère de famille de dix enfants, adhérente depuis 1984, qui participe à son premier congrès.Devant les grilles d'entrée de Lille-Grand-Palais, où se déroule le congrès tout le week-end, Rémy Hameury, un ingénieur de 30 ans, cardigan en laine et lunettes rectangulaires, reconnaît que Bannon "a quand même contribué à l'élection de M. Trump, ce qui n'est pas rien". Mais se dit "quand même plus concerné par la politique de mon pays".Derrière l'ex-conseiller présidentiel, c'estdans les rangs d'un parti qui a mesuré le long chemin qui le sépare d'une victoire à la présidentielle, en ne convainquant l'année dernière qu'un électeur sur trois au second tour."il traduit une volonté des peuples à revenir vers la nation", mais "la forme peut parfois heurter les gens", constate le jeune ingénieur, qui a pris sa carte au Front depuis "moins d'un an" à Rouen. Avec sa compagne Sarah Fert, 26 ans, une prof de sciences et vie de la terre en collège et lycée publics, ils entendentbien décidés à changer de nom "pour tourner définitivement la page de Jean-Marie Le Pen".