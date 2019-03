VIDÉO. Lille : au moins 5000 personnes marchent pour le climat

La Grand Place était noire de monde, ce samedi après-midi. Des milliers de manifestant s'y sont rassemblés pour marcher pour le climat etLa manifestation a été très bon enfant, l'ambiance conviviale et les participants ont rivalisé d'imagination dans la fabrication de leurs pancartes.Une mobilisation climatique et sociale à laquelle tout le monde, visiblement, adhère... Et dans le cortège, les générations, aussi, convergent, au lendemain de l'impressionnante mobilisation des jeunes pour le climat, vendredi. Eric, un Arrageois, s'est entourré de ses deux filles pour venir manifester à Lille, il n'a pas vraiment eu le choix : "Elles m'ont dit 'Faut qu'on y aille'. Donc j'avais pas trop le choix, mais je suis hyper content d'être là."Une démonstration de force qui a donc fait ses preuves et