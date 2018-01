Lille : Auchan rachète l'Huitrière

Etablissement historique

, célèbre restaurant gastronomique lillois fermé en mars 2015, va avoir une deuxième vie.a annnoncé ce jeudi avoir racheté le bâtiment pour en faire un magasin autour de l'univers de la mer. "L’entreprise va travailler sur un nouveau projet inédit de commerce pour le bâtiment, destiné à mettre en avant le patrimoine culinaire et la qualité des produits frais autour de l’univers de la mer, explique dans un communiqué Auchan Retail France.Les travaux devraient débuter au premier semestre 2018. Ils respecteront l'architecture de bâtiment situé au 3 rue des Chats-Bossus (dans le Vieux-Lille), classé monument historique depuis l'été 2015 grâce à sa façade Art déco. Fin des travaux à l'automne,“La métropole lilloise a été le lieu de naissance d’Auchan Retail France et demeure une zone clé de son développement. Nous sommes donc heureux et fiers de pouvoir donner une nouvelle perspective à cet établissement historique de la ville avec un projet innovant et valorisant pour le savoir-faire et les traditions gastronomiques”, explique Ali Khosrovi, directeur général d’Auchan Retail France dans le communiqué.En 2016, une boulangerie Paul avait ouvert sur les lieux de manière provisoire.