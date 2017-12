Lille : une baraque offre des frites aux sans-abri

Distribution de frites

500 repas, 200 kilos de frites

© Naoufel El Khaouafi

De l'importance d'un repas chaud

"On a servi encore plus de frites que l'année dernière", annonce Mélanie Métro. "C'est inquiétant", s'empresse-t-elle d'ajouter. Pour la quatrième année consécutive,ce samedi midi. Ce qui explique pourquoi elle ne se réjouit pas de voir leur nombre augmenter : "J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde à la rue."Les chiffres de 2017 sont impressionnants. En deux heures, "les Tontons friteurs" ont distribué plus de 500 repas (contre 350 l'an dernier), soit 200 kilos de frites, et plusieurs cartons de fricadelles.La première frite qu'elle a offerte, Mélanie s'en souvient encore. "C'était place Chanzy à Armentières, il y avait un SDF qui n'arrêtait pas de dire qu'il avait faim à mes clients. Alors à la fin de mon service, je lui ai donné une frite comme il m'en restait...", se rappelle-t-elle en riant. Alors,La distribution du 30 décembre s'est organisée avec l'association "L'île de solidarité", les années précédentes c'était avec l'ABEJ.. Ils servent ensuite à venir chercher le cornet de frites, la fricadelle et la boisson. "Le système de tickets fonctionne bien car les gens ont moins l'impression de faire la manche", explique Mélanie Métro.À l'extérieur de la baraque, installés sur des tables place François Mitterrand,. "C'est vraiment important pour nous d'avoir un repas chaud. Lorsqu'il y a des des maraudes, on nous donne souvent des sandwichs alors quelque chose de chaud comme des frites, ça fait vraiment la différence", décrit l'un d'entre eux. La distribution permet aussi à des sans-abri de se retrouver pour discuter.Après plus de deux heures, la distribution se termine. Éreintée, mais heureuse, Mélanie Métro peut ranger sa baraque.