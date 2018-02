LILLE BATTLE PRO : vivez le championnat du monde de hip-hop en direct, samedi 24 février

Lille Battle Pro (bande annonce)

à 19h30 : les baby battle (les moins de 12 ans)

à 20h20 : la finale

Le Zénith de Lille devient le temple mondial du breakdance !

Yasmina Benbekaï du Mouv', le danseur de hip-hop Steev et Jean-Luc Douchet de France 3 Hauts-de-France / © DR

C'est quoi le Lille Battle Pro ?

Pour les premières phases qualificatives, ça peut aller entre 10 et 12 minutes. La grande finale internationale, la finale des finales, qui aura lieu à la fin de l'événement, durera 15 minutes. 15 minutes de haut niveau, de technique, de voltige, d'investissement, de force et de courage pour représenter ses couleurs et son pays.

Interview

"Le Battle Pro, c'est une grande fête"

Kamil Bousselham, danseur de breakdance - France 3 Hauts-de-France

Dans le hip-hop, il y a à peu près une dizaine de disciplines différentes. Le hip-hop, ça regorupe la house, le pop-in, c'est-à-dire tout ce qui est robot, blocage. Le breakdance, c'est plus particulier, c'est tout au sol. On tourne sur la tête, le dos, on fait des figures, des enchaînements techniques.

© Doumam

Après Marseille et Toulouse, la finale du championnat du monde de danse hip-hop a lieu cette année à Lille ! Samedi 24 février, au Zénith de Lille, 130 danseurs internationaux s'affronteront devant plus de 4 000 spectateurs pour tenter de remporter le titre de champion du monde de breakdance, le Lille Battle Pro Un jury de renommée mondiale départagera les participants. De toutes nationalités et de tous horizons, ils vous donnent rendez-vous pour un programme 100% show et compétition avec les meilleurs kidz et crew internationaux.Dans une ambiance surchauffée, MC’S et DJ internationaux vont transcender les 120 compétiteurs et le public.Les battle, en équipe ou en solo, seront commentés en direct sur Facebook par Jean-Luc Douchet de France 3 Hauts-de-France, Yasmina Benbekaï du Mouv' et le danseur de hip-hop Steev Préparez-vous à vivre une soirée de battle, de show et de fête des cultures urbaines !Nous vous offrons trois heures de breakdance avec les meilleurs professionnels du hip-hop, à suivre en Live sur Facebook Danseur et chorégraphe hip-hop,est co-fondateur de la Cie de danse Art Track à Lille et co-organisateur du Lille Battle Pro.Né à Roubaix en 1978, touche à tout, ce grand voyageur a notamment collaboré avec le pionnier du hip-hop en France Farid Berki et la danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla.Kamil Bousselham, danseur de breakdance, était l'invité de "9h50 le matin" il y a quelques jours. Il a présenté à Thibaut Rysman le Lille Battle Pro et raconté son expérience de danseur et professeur de hip-hop à Amiens.Pour assister à un show exceptionnel et une compétition acharnée, rendez-voussur https://www.facebook.com/france3nordpasdecalais/