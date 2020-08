Lille : une braderie des commerçants sera organisée pour compenser l'annulation de la Grande braderie

À ce sujet, la rédaction vous recommande Braderie de Lille annulée : "Rien ne serait pire qu'un immense cluster à Lille", pour Martine Aubry

SAVE THE DATE 📆]



🏷️ Les 5 et 6.09, les commerçants lillois font leur braderie !

🛍️ faites le plein de bonnes affaires, de divertissement et de culture !

😷 Pour la sécurité de tous, le port du masque sera obligatoire sur le périmètre de l’événement https://t.co/q0V0GaPqPg pic.twitter.com/bYNzobYr44 — Ville de Lille (@lillefrance) August 20, 2020

Port du masque obligatoire

La Route du Louvre maintenue

En remplacement de la Grande Braderie annulée du fait de l'épidémie de Covid-19 , la mairie de Lille souhaite organiser une braderie des commerçants les 5 et 6 septembre prochains.La mairie de Lille a "obtenu ce jour [jeudi 20 août, ndlr] l'accord des services de l'Etat pour cette manifestation."Cette braderie réduite se fera "bien évidemment dans le respect des règles sanitaires, notamment avec le port du masque obligatoire." Ce qui est déjà le cas dans plusieurs rues de Lille et de la métropole lilloise.Un programme plus précis sera présenté dans les jours à venir.Une braderie des commerçants avait déjà été organisée en 2016 lorsque la Grande braderie de Lille avait été annulée du fait de la menace terroriste après l'attentat du 14-Juillet à Nice.De son côté, la Route du Louvre est elle bien maintenue. Initialement prévue le 10 mai, elle avait été reportée aux 5 et 6 septembre du fait de l'épidémie. Le nombre de participants est limité à 4 000 par jour.