Lille : c'est l'heure de la reprise au théâtre de marionnettes Le Petit Jacques

Infos pratiques :

Théâtre Le P'tit Jacques

1 Avenue Léon Jouhaux, Quai de la Citadelle, 59000 Lille

Tarifs sur https://www.lepetitjacques.fr

... Les marionnettes dusont de retour. La saison 2019 du célébre théâtre lillois commence ce dimanche au moment où débutent les vacances de Pâques dans la région.Quinze spectacles sont à l'affiche cette année. Parmi eux, un petit nouveau : "".ouvre sa taverne, inspirée des pirates, et cherche des serveurs et des serveuses, assistée de son perroquet, explique le site du Petit Jacques. Deux autres histoires inédites sont au programme : "Jacques à la montagne" et "Le morceau de la Lune". En tout, 119 spectacles sont programmés, date de clôture de la saison du théâtre.Deux représentations sont prévues chaque jour de la semaine pendant les vacances de Pâques. Au retour des vacances, il faudra attendre le mercredi ou le dimanche après-midi pour revenir au théâtre.