Lille : cent figurants recherchés pour jouer dans Goliath, le nouveau film avec Pierre Niney et Gilles Lellouche

Un film d'enquête qui mêle OGM et pesticides

À vos costumes ! Pour Goliath, le nouveau film du réalisateur Frédéric Tellier, avec Gilles Lellouche et Pierre Niney, la société Single Man Production recherche 96 figurants sur Lille pour jouer des parlementaires européens.Différents profils sont recherchés : Vice-président(e)s, députés, directeurs ou directrices... L'occasion de se prêter à un jeu de rôle pour les comédiens en herbe et les plus expérimentés.Pour assurer la sécurité sanitaire de l'équipe et des figurants, un test PCR sera proposé lors du tournage, rémunéré 105 euros brut. Le tournage aura lieu mardi 20 octobre, entre 7h et 18h.Goliath, décrit par Le Film Français comme un film d'enquête sur les OMG et les pesticides, permet de rassembler à nouveau l'acteur Pierre Niney et le réalisateur Frédéric Tellier. Ils avaient travaillé ensemble pour Sauver ou Périr, succès du box-office français en 2018.Le film, qui réunit également Emmanuelle Bercot et Marie Gilain, racontera l'histoire d'une professeure de sport le jour, ouvrière la nuit et militante, d'un avocat en droit environnemental solitaire et d'un lobbyiste, dont le destin sera "bouleversé par l'acte terrible d'une agricultrice désespérée", peut-on lire sur le synopsis officiel