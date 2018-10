Lille : des centaines de personnes pour “sauver l'Aquarius”

Des centaines de Lillois se sont réunis en soutienau navire humanitaire l'Aquarius

⚡️COMMUNIQUE ⚡️@SOSMedFrance APPELLE A UNE VAGUE ORANGE CITOYENNE SAMEDI 6 OCTOBRE POUR SOUTENIR L’#AQUARIUS ET LE SAUVETAGE EN MER. Manifestation apolitique partout en #France et en #Europe. Portez un t-shirt orange! #SaveAquarius #SaveRescueAtSea https://t.co/uxKVvYZ4XZ pic.twitter.com/joUYS2o27Z — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) 3 octobre 2018

Qu'est ce qu'un pavillon ? Un pavillon est en quelques sorte la "plaque d'immatriculation" d'un bateau. Il prend la forme d'un drapeau hissé à l'arrière du navire et permet d'identifier auprès de quel pays il est affilié. Sans pavillon, un navire ne peut pas prendre la mer. Chaque pays fixe lui même les conditions d'attribution de son pavillon, et peut décider de retirer leur immatriculation à certains navires. C'est ce qui s'est passé avec l'Aquarius. Le Panama a révoquer le pavillon de l'Aquarius, si bien que le bateau humanitaire, stoppé à Marseille depuis jeudi, ne peut plus prendre la mer tant qu'un autre pays ne lui a pas accordé un pavillon.

Entre 200 et 300 personnes se sont réunis à Lille samedi après-midi, en soutien à l'Aquarius, ce bateau humanitaire qui porte secours aux migrants dans la Méditerranée.La manifestation était organisée par le comité des sans-papiers du Nord et la Ligue des droits de l’Homme de Lille, qui ont relayé l'appel lancé le 3 octobre par l'ONG SOS Méditerranée pour "sauver l'Aquarius".Depuis jeudi, le navire est à l'arrêt à Marseille après avoir passé plusieurs jours à à errer dans les eaux internationales avec 58 personnes à bord. La raison ? Le Panama lui a retiré son pavillon et l'Aquarius ne peut donc plus mettre les voiles, à moins qu'un autre pays lui accorde un nouveau pavillon. Les manifestants demandent donc à la France de s'en charger, afin que le bateau puisse reprendre sa mission humanitaire.