Lille : le Centre Oscar Lambret lance un appel aux dons pour aider les enfants victimes de cancers

Centre Oscar Lambret Il est encore temps de devenir Ambassadeur en Or ! Le Centre Oscar Lambret propose à chacun d'être un Ambassadeur en Or et de courir sous les couleurs de Septembre en Or lors des Courses de la...

Objectif Lune

Le centre régional de lutte contre le cancer. "Trois millions d'euros ont été collectés pour les travaux.pour l'aménagement des futurs locaux", explique le docteur Anne-Sophie Defachelles à Nord éclair dans son édition du jour.L'objectif est d'pour transformer le centre en "véritable lieu de vie". Chaque année, près desont recensés chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans, d'après l'Institut national du cancer.Pour assurer les meilleures conditions d'accueil à ses petits patients, le, veut ouvrir deux nouvelles ailes d'ici à 2019 : une pour les 0-15 ans et la deuxième pour les 15-25 ans.Si vous vous sentez personnellement impliqué, vous pouvez créer votre propre page de collecte . Il faudra y expliquervoire même se lancer un défi personnel et partager la page pour inviter vos connaissances à participer à l'appel aux dons.Sinon, de nombreuses pages de dons ont déjà été créées . Il vous suffit de, et l'argent sera intégralement reversé au Centre Oscar Lambret. Vous pouvez égalementorganisés par les membres.Mais un autre enjeu de cette levée de fonds est la. L'opération, le mois international des cancers de l'enfant qui aura lieu, répond à cet objectif età son niveau.Pour tenter l'expérience, il fautavant le début du mois de septembre puissur cette période, que ce soit à pied, à vélo ou même en roller.Si le nombre total de kilomètres parcourus par les participants atteint, soit la distance qui sépare la Terre de la Lune, les jeunes patients du centre pourront... enfin presque !A l’aide d’un harnais et d’un casque de réalité virtuelle,. Les inscriptions ouvriront dans quelques jours pour l'opération Septembre en Or, mais