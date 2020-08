Lille : cinq personnes dont trois mineures mises en examen pour tentative d'homicide à caractère homophobe

Homophobie

Parmi les membres de ce groupe figurent trois jeunes filles âgées de 15 à 17 ans, les autres sont des hommes majeurs. Quatre de ces personnes ont été écrouées, la dernière placée sous contrôle judiciaire, a précisé le parquet.Une enquête avait permis de rapprocher trois agressions par arme blanche commises à Lille la nuit du 12 au 13 août puis celle du 13 au 14 août.Une information judiciaire a été ouverte pour "tentative d'homicide dont deux avec la circonstance aggravante tenant à l'orientation sexuelle des victimes, non empêchement de crimes ou délits contre l'intégrité physique des personnes, vol aggravé et extorsion avec arme".Selon le quotidien régional, les adolescentes vivaient en foyer, tandis que les deux hommes également suspectés sont âgés de 19 et 33 ans.