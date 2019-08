Lille : une cinquantaine de patients évacués après un incendie au CHR

D'importants moyens ont été déployés dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 août pour circonscrire un incendie à l'intérieur de l'hôpital Fontan 2, au CHR de Lille.



Le feu de chambre s'est déclaré peu après 2h30, au deuxième étage de l'hôpital spécialisé dans l'addictologie. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers venus des casernes de Lille Bouvines, Littré, Malus, Haubourdin, La Bassée et Villeneuve-d'Ascq sont intervenus avec de nombreux véhicules, mais le feu a rapidement été éteint au moyen de deux lances, dont une sur grande échelle.



49 patients ont été évacués de l'hôpital au début de l'intervention et répartis dans les hôpitaux voisins, et l'un d'eux a été pris en charge avec des blessures légères et hospitalisé.