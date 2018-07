Lille : Clément Marot prend sa retraite et laisse la place à la jeune génération

Place à la relève

Portrait du chef Clément Marot - France 3 NPDC

pour l'une. Le célèbre Chefa décidé de ranger son tablier et de prendre sa retraite, après plus deà la tête du restaurant de la rue de Pas, à"J’ai poussé la porte de chez vous…Je me suis mis à table et", lance-t-il, en guise d'adieu, sur la page Facebook du restaurant. "Quel accueil ! Tous vos encouragementsL'entrée étaitet risquée, mais elle est bien passée, le plat riche de tous vos partages,, le dessertdu prochain post !"Clément Marot n'a jamais dérogé à sa, ancrée dans laet la production des produits locaux. En décembre, nous l'avionset suivi dans son travail."Regarde, ça c'est beau. C'est la petite courgette qu'il faut prendre.", lançait-il, amoureux, lors du réapprovisionnement. "C'est", expliquait Sabine Boidin, maraîchère. "C'est quelqu'un qui est."L'établissement de Clément Marot a formé, toujours sous le regard attentif du Chef...Malgré ce départ,"Me voilà sur le pas de la porte, heureuse de rentrer chez moi et", explique-t-il à la fin de son message.reprennent ainsi le restaurant du centre-ville de Lille. On pourra continuer à se régaler chez "Marot"...