Lille : les “clubs”, nouveauté de la semaine de quatre jours

Les NAP disparaissent, les "clubs" apparaissent

Alors que Lille faisait office d'irréductible avec la semaine de quatre jours et demi, la capitale des Flandres va rejoindre les autres grandes villes. A compter de la rentrée 2018, l'école n'aura plus lieu le samedi matin suite à une consultation des parents d'élèves en févrierLa classe aura lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les maternelles de 8h35 à 11h50 en matinée, de 13h50 à 16h35 l’après-midi. Pour les élémentaires, de 8h30 à 12h puis de 14h à 16h30. Le mercredi sera ainsi réservé(ALSH).Avec la semaine de quatre jours, ce sont surtout les nouvelles activités périscolaires (NAP) qui entament leur disparition. Un manque à gagner pour les animateurs des NAP, présents depuis quatre ans au rythme de la semaine de quatre jours et demi. La mesure avait été instaurée sous la présidence de François Hollande pour proposer des temps d'apprentissage plus variés. Durant l’année 2017-2018,Pour répondre à cette demande, la ville de Lille s'est engagée sur un nouvel accueil d'activités. Sur les temps du midi et du soir,à tous les élèves inscrits pour prendre leur repas., ils dureront entre 30 minutes et 1h en s'inscrivant sur plusieurs semaines. Ces clubs seront dispensés par des professionnels de l'animation dans le cadre du plan Lille éduc', formés à un domaine spécifique.Toutes les inscriptions (repas, accueils périscolaires et ALSH) devront être effectuées sur internet,(DFU) sur dfu.lille.fr.