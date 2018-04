Lille : coiffeuse, elle récupère les échantillons de produits d'hygiène pour les plus démunis

© Sergio Rosenstrauch / France 3

"Merci de nous confier vos échantillons pour les plus démunis". À côté du comptoir de Jackie Gosciniak, l'étiquette s'affiche sur les trois grands vases qui s'alignent et n'attendent qu'à être remplis. Et ça tombe bien, puisqu'ils le sont régulièrement. "" commente la coiffeuse avec une certaine fierté.Au 138 rue Gambetta, Jackie s'est lancée voilà trois ans dans une collecte de produits d'hygiène et de beauté pourL'idée lui est venue assez naturellement. "Je suis abonnée à plein de revues pour le salon et je me suis aperçue qu'il y avait plein d'échantillons qui étaient distribués", pourtant les gens "en veulent pas et puis souvent ça part à la poubelleCes produits de qualité, voire de marque, Jackie a demandé à ses clients de les lui donner. Et ça fonctionne."À Noël, par exemple, une de mes clientes qui a beaucoup pris l'avion avait des petites trousses en cuir d'une grande marque." À l'intérieur, "", énumère-t-elle. "Elle en avait une quinzaine. On les a donnés à l'association 'Espoir et fraternité',."Quant à savoir qui reçoit les produits, tout dépend de l'association, explique la coiffeuse. "Ils viennent en fonction de leurs besoins. J'essaie de faire un roulement, que ce soit pas toujours pour les mêmes. Il y a des associations qui travaillent avec les SDF, des associations qui travaillent avec les migrants... il y a un peu de tout en fait."Un concept solidaire qui pourrait peut-être s'étendre un jour. "Ce serait rigolo si ça faisait des émules et que c'était généralisé" s'amuse Jackie. "Après, ceux qui distribuent les échantillons au bout d'un moment ils ne seront peut-être pas trop contents, mais je ne m'inquiète pas trop pour eux.