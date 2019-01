VIDÉO. Lille : une collecte solidaire de serviettes hygiéniques pour les femmes les plus démunies

Et pendant ce temps-là le Tampax Les protections périodiques ne sont jamais soldées (si ça ne tenait qu'à nous elles seraient gratuites hein...), mais bon avec toutes les économies réalisées en achetant des fringues à 50% on peut...

Lille : une collecte solidaire de serviettes hygiéniques pour les femmes les plus démunies

20 000 euros à l'échelle d'une vie ?

Des boîtes et des bocauxL'idée a fait son chemin depuis les réseaux sociaux jusqu'à être adoptée par plusieurs commerces du centre-ville de Lille.À l'origine, on trouve le collectif " Et pendant ce temps-là, le Tampax " (ça ne s'invente pas) qui a lancé cette campagne le, notamment de directeurs d'ONG, de patrons d'associations, qui ont dit que c'était un vrai problème, un vrai trou dans la raquette, un vrai besoin" souligne Marie Libert, membre du collectif, "quepour pouvoir affronter cette semaine de règles."Caret sont, à tel point qu'une étude estime à. "Les femmes transigent aujourd'hui entre leur hygiène, leur dignité, et peut-être se nourrir" regrette Franck Demailly, également membre de "Et pendant ce temps-là, le Tampax".La campagne doit se terminer