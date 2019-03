Lille : comment le GRAAL fait tout pour éviter les expulsions de logements

Lille : comment le GRAAL, unique en France, fait tout pour éviter les expulsions de logements

Une médiation

Les chiffres du mal-logement Le rapport 2019 de la Fondation Abbé Pierre nous apprend que dans les Hauts-de-France : 200 000 logements du parc privés sont considérés comme potentiellement "indignes"

Éviter à tout prix que des hommes et des femmes se retrouvent à la rue. C'est la mission que s'est fixé le GRAAL (Groupe de recherche pour l'aide et l'accès au logement), une association basée dans la métropole de Lille.Alors que la Fondation Abbé Pierre publiait jeudi son rapport 2019 du mal-logement dans les Hauts-de-France (voir encadré), nous sommes allés à la rencontre de, ancien chef cuisinier.ont failli le mener à la rue."J’avais un salaire normal, tout se passait bien et quand je suis arrivé à la retraite, c’est descendu vraiment bien ! Beaucoup !" explique-t-il, décrivant un véritable engrenage. "Ça s’est passé comme ça ! On met le doigt dedans et puis un peu à la fois, on y va."Jusqu'à une procédure d'expulsion, qui aboutit à ce que le GRAAL se penche sur son cas. La structure a mis en place, en partenariat avec leset la"L'idée, c’est réellement de se dire : ‘, est-ce qu’on peut pas tout de suite intervenir dans le logement pour lui éviter ce passage" souligne Melvine Laurencin, coordinatrice au sein du GRAAL, "et soit lui permettre un maintien, soit lui permettre d’être relogé et du coup d’accéder à un nouveau logement qui sera adapté à ses ressources, à sa composition familiale, etc."Dans le cas de Bernard Godon, dont les relations s'étaient trop dégradées avec son propriétaire, la décision a été de lui trouver un nouveau logement. Aujourd'hui, ce dernier est reconnaissant : "Cest une bouée de sauvetage ! Le GRAAL ça m’a sorti d’une merde noire !" Car sans l'association, le retraité estime qu'il vivrait "dans ma voiture… sur un parking, quelque part."