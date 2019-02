A Lille, les conditions de vie précaires des Roms du camp de la Citadelle

Fragile intégration

A quelques centaines de mètres de la Citadelle de Lille, un camp de Rroms s'est implanté. Pour y accéder, pas de passage piéton, donc les occupants doivent. Et à l'intérieur, les conditions de vie sont plus que précaires.Dans ce bidonville composé de, une centaine de personnes tente de trouver des parades aux problèmes d'insalubrité quotidiens. "Nous devons, laver nos habits, pour tout ça...", témoigne Alin Avram, 28 ans.L'année dernière, l'Etat a versé plus deet lancer des programmes d'insertion. Des dispositifs qui ont du mal à porter leurs fruits. "Aujourd'hui, pour vivre, je fais la manche parce que je cherche du boulot mais je n'en trouve pas comme ça.", ajoute Emanuel Dobrea qui vit également dans ce camp.Selon la préfecture, il existe actuellementoù vivent 1 200 personnes. En 2013, elles étaient 3 000. Un recul dont se félicite l'Etat qui n'hésite pas àlorsque les camps sont jugés trop grands.La dernière remonte à août, près de la gare Lille Europe. Une politique inefficace selon Dominique Plancke du Collectif solidarités Roms. Selon lui, seule une vingtaine d'enfants sur les 101 vivant à Lille vont à l'école . Et les démantèlements n'arrangent rien."Les expulsions à répétition. Déjà pour les parents c'est compliqué, mais là on crée toute une classe d'âge qui va avoir", assure-t-il.Les associations et l'Etat s'accordent à penser que la solution viendra si toutes les communes de la métropole acceptent de