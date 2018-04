À Lille, le congrès de Force Ouvrière se déchire sur le bilan de Jean-Claude Mailly

Vous avez pas eu honte à un moment donné ?

Ceux qui votent contre le rapport veulent briser un homme

"Malaise" à FO

Depuis lundi 23, les pro et les anti Mailly défilent à la tribune du congrès de Force Ouvrière pourenvers le secrétaire général Jean-Claude Mailly qui s'apprête à passer la main après une année chahutée.Au Grand Palais de Lille, la tribune a pris l'allure pendant trois jours d'un défouloir. Il est prévu que Jean-Claude Mailly réponde jeudi matin à ces interventions, retransmises sur le site internet de FO.Comme prévu, les Bretons, particulièrement remontés depuis plusieurs mois, n'ont pas ménagé le secrétaire général de FO. En cause, "les-ordonnances-Pénicaud-Macron" comme les appellent les militants et la position jugée trop conciliante de Jean-Claude Maillycontre laquelle pourtant FO s'était mobilisé."Partout quand vous rencontrez des camarades et que vous parlez de Jean-Claude Mailly, ils baissent la tête et ils disent 'parle-moi d'autre chose'", a affirmé Marc Hébert, du Finistère. "Vous avez pas eu honte à un moment donné ?", lance-t-il à l'adresse des"La passivité sur le sujet des ordonnances a été une aberration !", cingle Pascale Maset, du syndicat des inspecteurs du permis de conduire. "", regrette Jean-Louis Basset, cheminot de Lyon.Les interventions sont ponctuées de. Et pas facile pour un syndicaliste de limiter son expression aux 5 minutes autorisées...A l'inverse, certains affichent fermement leur "loyauté" et leur "fidélité" à celui qui a été"Tu as bien fait de résister Jean-Claude et jusqu'au bout ! La CGT avait besoin de se refaire une petite santé !", lance un métallo de Lyon.Les syndicats FO Métaux ont également défendu en force le bilan de M. Mailly, quitte parfois à susciter des sifflets avant même de prendre la parole."Ceux qui votent contre le rapport veulent briser un homme", a estimé Eric Vial de FO Médias, à propos du rapport d'activité, dont le score sera un thermomètre du mécontentement.. "Jean-Claude Mailly se fait parachuter à Bruxelles pistonné par Pénicaud et Macron. Eh oui, l'indépendance syndicale mène à tout mes camarades !", s'exclame Bernard Saas de Dunlop Amiens."J'espère que notre futur secrétaire général aura compris qu'il y a un malaise au sein de FO et qu'il est urgent d'afficher des positions claires !", exhorte Delphine Guégan, syndicaliste chez Monoprix. Certains réclament qu'une "journée de grève" interprofessionnelle soit décidée pour protester contre la politique du gouvernement.