Lille : cyclistes aux feux rouge, trottinettes sur le trottoir, voitures mal garées... la police durcit le ton !

Il ne faudrait pas qu'une trottinette électrique roule à 30 km/h sur un trottoir et percute une poussette

[#SécuritéRoutière] Ce midi, contrôle routier devant la Gare #LilleFlandres.

42 infractions relevées :

voitures : stationnements sur piste cyclable, ...

vélos : franchissements de feu rouge, usages du téléphone, ...

trottinettes : port des écouteurs.#RoutesPlusSures pic.twitter.com/b9CPXP13Gj — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 26 octobre 2018

Le paradoxe de la trotinette

Une loi à venir

La police municipale mais aussi nationale ont lancé ce vendredi une opération devant la gare Lille-Flandres, où ils infligent des contraventions aux cyclistes qui traversent au rouge.Ce n'est pas la première opération du genre – une autre du même acabit s'était par exemple déroulée en début de semaine dernière, rue Nationale – mais elle montre que la policejusque-là délaissées.Entre les cyclistes qui traversent au feu rouge ou se servent de leur téléphone, ou bien les trottinettes électriques qui circulent sur le trottoir,Car la police s'adapte aux "nouveaux modes de transport" qu'on voyait moins il y a quelques années, et à leurs dangers. "Il ne faudrait pas qu'une trottinette électrique roule à 30 km/h sur un trottoir et percute une poussette" insiste-t-on à la Direction départementlae de la sécurité publique (DDSP) du Nord.Et cela donne lieu à un véritable casse-tête, car la loi n'est pas encore adaptée à ces transports. Pour l'instant, par exemple, une trottinette sans moteur est considérée comme un piéton et doit circuler sur les trottoirs. S'il le quitte, il risque une contravention de 4 euros.Si ce même usager passe à la trottinette avec moteur, il ne peut plus circuler ni sur les trottoirs, ni sur les voies de circulation publiques selon service-publics.fr , mais peut toujours rouler sur des voies privées. Même chose pour les gyropodes.aux modes de circulation d'aujourd'hui : il y a quelques jours, la ministre des Transports Elisabeth Borne annonçait la création d'"une nouvelle catégorie de véhicule" dans le code de la route, afinMais que les cyclistes se rassurent :S'il n'y a désormais plus trace de contravention en-dessous des essuie-glace, c'est parce que la prune est devenue virtuelle.