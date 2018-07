Lille : Le Défouloir, première “fury room” des Hauts-de-France

Le Défouloir Lille Suite à un trop plein de motivations #stagiaire, nous n'avons pas pu poster l'annonce d'hier. MAIS!! Nous vous annonçons l'ouverture! Le Défouloir sera donc heureux de vous accueillir dès mercredi...

Un peuaprès une journée de travail compliquée ? Et si se défouler pourétait la solution. C'est en tout cas le pari du Défouloir , première "" (ou salle de colère) des Hauts-de-France installée àqui ouvre ses portesCes établissements commencent à ouvrir aux quatre coins de la France : d'abord à Paris mais aussi à Nice , Nantes ou Bordeaux.L'objectif : vous autoriser à détruireà coups de masse. Ne reste qu'à enfiler une tenue de protection et laisser ses nerfs passer. Avec ses cinq salles, Le Défouloir vous laisserapour tout ravager.Un exutoire qui a un coût : entre 10 et 120 euros selon le temps passé dans la salle, le nombre d'objets à casser, le nombre de joueurs mais aussi votre degré d'énervement. Le concept s'exporte aujourd'hui dans l'Hexagone après avoir, au Canada et au Japon.Chinant des meubles aux encombrants ou dans la rue, les "fury room"pour le plus grand plaisir des clients. Un autre recyclage est mis en œuvre par la suite.Selon certains psychologues, le concept est bénéfique pour, peut servir à libérer les angoisses, les émotions et les tensions. Si vous voulez en faire l'expérience, c'estsur la rue de Cambrai.